Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunda takımların güncel seyirci verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre Antalyaspor, geride kalan haftalarda iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada toplam 16 bin 350 taraftara ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sayıyla lig genelinde en çok seyirci çeken 4. takım konumunda bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi, ev sahibi olduğu müsabakalarda maç başına ortalama 3 bin 270 seyirci ağırladı. Ancak toplam taraftar sayısındaki üst sıralardaki yerine rağmen, stadyum doluluk oranının yüzde 11,2 seviyesinde kalması dikkati çekti.

MAÇ FAZLASIYLA GELEN DÖRDÜNCÜLÜK

Antalyaspor'un 4. sırada yer almasında oynadığı maç sayısının fazlalığı belirleyici bir etken oldu. Ligde Sarıyer ile birlikte en çok iç saha maçına çıkan ekip olan Antalyaspor, 5 kez taraftarının önüne çıktı. Listenin ilk üç sırasında yer alan takımların ise sadece 3 veya 4 iç saha maçıyla zirveye yerleşmesi, kırmızı-beyazlıların maç başına düşen taraftar sayısındaki eksikliği yansıttı.

ZİRVEDE BURSASPOR YER ALDI

Sıralamanın ilk basamağında 3 maçta toplam 121 bin 435 seyirciye ulaşan Bursaspor yer aldı. Kayserispor 3 maçta 40 bin 605, Batman Petrolspor ise 4 maçta 42 bin 153 taraftar topladı. Antalyaspor'un ardından Marin 1969

Spor 3 bin 198, Manisa FK 2 bin 873, Muğlaspor 2 bin 728 ve Sivasspor 2 bin 595 ortalama seyirciyle sıralamayı takip etti.

LİG ORTALAMASININ ALTINDA MI KALDI?

Trendyol 1. Lig'de yer alan 20 takımın toplam 80 iç saha maçında 317 bin 13 seyirci tribünlerde yer aldı. Lig genelinde maç başına ortalama seyirci sayısı 3 bin 962, genel stat doluluk oranı ise yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. Antalyaspor'un yüzde 11,2'lik kapasite kullanım oranının, yüzde 33,2'lik lig ortalamasının oldukça gerisinde kalması istatistiksel bir tezat oluşturdu.