Los Angeles 2028

Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olan Stefan Boermans, önümüzdeki süreçte Alanya’nın spor turizmi elçisi olarak görev yapacak. Boermans’ın ardından 2026

Avrupa Şampiyonu unvanıyla dikkat çeken Hollandalı yıldız Katja Stam da 21-26

Eylül tarihleri arasında Alanya’da ağırlanarak kentin spor turizmi tanıtım çalışmalarına dahil oldu. İki sporcunun uluslararası organizasyonlarda Alanya’nın tanıtımına katkı sağlaması ve kentin özellikle plaj voleybolundaki marka değerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Alanya’nın uluslararası spor turizmi ağındaki konumunu güçlendiren iş birliği kapsamında kente gelen Katja Stam, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’ni ziyaret ederek tesisi yakından inceledi. Alanya’nın plajlarını, tarihi ve doğal güzelliklerini de gezen Stam, kente ilişkin izlenimlerini paylaştı. Alanya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Stam, şehrin havasını, yemeklerini ve insanlarını çok beğendiğini söyledi. Dünyada daha önce görmediği kadar denize yakın bir plaj voleybolu tesisinin Alanya’da bulunduğunu belirten Stam, “Tesis çok güzel. Kumu çok güzel ve sert değil. Plaj voleybolunun plajda oynanması gerektiğini düşünüyorum. Tesisin çevresinde gölgelik alanların bulunması, seyircilerin maçları rahatlıkla izleyebilmesi, duş ve soyunma odalarının olması çok güzel. Her şey düşünülmüş. Bu iş birliğine çok güveniyorum. Hepinizin büyük planları olduğunu biliyorum. Çok güzel bir proje ve sonuçlarının da çok güzel olacağına inanıyorum.” dedi.

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi Kurucu Ortağı Murat Bozkurt, gerçekleştirilen iş birliklerinin Alanya’nın uluslararası bilinirliğine katkı sağladığını belirterek, “Tesisimizin dünya çapındaki bilinirliği her geçen gün artıyor. Alanya’nın tanıtımındaki geniş halkalar büyüyerek devam ediyor. Uluslararası platformlarda Alanya’nın çok önemli bir yere sahip olacağına inanıyoruz.” dedi. Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV

Başkanı Abdurrahman Açıkalın ise Stefan Boermans ve Katja Stam ile gerçekleştirilen iş birliklerinin Alanya’nın spor turizmi açısından uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Açıkalın, “Alanya’mızın, plaj voleybolumuzun ve 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezimizin tanıtım yüzü olması adına, uluslararası alanda en üst sıralarda yer alan sporcularla yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın dünyadaki ilk 3 sırasındaki sporcularından Stefan Boermans ile birlikteydik. Şimdi de Katja Stam ile birlikteyiz. Kendisi geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa Şampiyonu oldu. Önümüzdeki yıl Hollanda’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nın en büyük adaylarından biri ve 2028

Los Angeles Olimpiyatları için de ana tabloda yer alan önemli bir sporcumuz.” dedi.

DÜNYANIN İKİ ÖNEMLİ PLAJ VOLEYBOLU MERKEZİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Alanya ile Hollanda arasında plaj voleybolu üzerinden gelişen iş birliği, spor turizmi açısından da uluslararası bir bağlantı oluşturuyor. Dünyada Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından “Plaj Voleybolu Mükemmeliyet Merkezi” (Centre of Excellence) olarak tanınan iki merkezden biri Hollanda’nın Den Haag kentinde, diğeri ise Haziran 2026’da bu unvanı alan 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde bulunuyor. ALTAV heyetinin Hollanda’daki temaslarıyla başlayan bilgi ve deneyim paylaşımı, Boermans ve Stam gibi uluslararası başarıları bulunan sporcularla kurulan iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Alanya’nın plaj voleybolundaki güçlü altyapısının ve spor turizmi potansiyelinin uluslararası arenada daha görünür hale getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor. Stefan Boermans ve Katja Stam’ın elçilik süreci Alanya’nın uluslararası plaj voleybolu camiasındaki bilinirliğinin artırılması, kentin yıl boyunca sporcuların ve uluslararası organizasyonların tercih ettiği önemli bir spor destinasyonu olarak tanıtılması amaçlanıyor.