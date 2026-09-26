Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı fonlar hakkında aldığı tasfiye kararının ardından, tasarruf finansman sektöründe kamu müdahalesi resmiyet kazandı. Kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri için gerekli resmi başvuruları yaptığını bildirdi.

Emlak Katılım tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde izin süreçleri başlatıldı. Bu adımın, Pusula Yatırım Holding'in hakim hissedarı olduğu şirketlerde yaşanabilecek olası nakit sıkışıklığı riskini ortadan kaldırması hedefleniyor.

SÖZLEŞMELER VE MÜŞTERİ HAKLARI NE OLACAK?

Devir işlemlerinin onaylanmasıyla birlikte, şirket bünyesindeki katılımcıların ev, otomobil ve iş yeri sözleşmelerinden doğan hakları devlet güvencesine alınmış olacak. Varlıkların değer kaybetmesi engellenirken, teslimat süreçlerinin mevcut yasal çerçevede devam etmesi öngörülüyor. Müşterilerin fon iadesi ve tahsisat endişelerinin kamu güvencesiyle giderilmesi planlanıyor.

501 MİLYAR LİRALIK SİSTEMDE RİSK NASIL YÖNETİLİYOR?

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilk yarı verilerine göre, tasarruf finansman sisteminin aktif büyüklüğü geçen yıla oranla yüzde 188 artarak 501 milyar liraya ulaştı. Sadece Katılımevim'in 151 milyar liralık sözleşme hacmi ve 102 bin aktif müşterisi bulunurken, Birevim'in bugüne kadar 300 bini aşkın kişiyle işlem yaptığı biliniyor. Toplamda 1,5 milyonu aşan müşteri sayısıyla sistemin ulaştığı devasa boyut, kamunun gözetim ve müdahale mekanizmalarını zorunlu kılıyor. Emlak Katılım'ın bu devralma girişimi, sektördeki kontrolsüz büyümenin sistemik bir krize dönüşmesini engelleyen stratejik bir regülasyon adımı olarak öne çıkıyor.

FKB Başkanı Ali Emre Ballı konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu entegrasyonun sektörün kurumsal yapısını güçlendireceğini aktardı. Ballı, gelecek dönemde temel hedefin yalnızca hacimsel büyüme değil; güven, şeffaflık ve kurumsal standartların tesisi olacağını ifade etti.