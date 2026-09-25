Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) seçim süreci yaklaşırken, kent iş dünyasının yeni dönemde nasıl bir yönetim görmek istediği de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Yeni Alanya Gazetesi olarak okuyucularımıza soruyoruz: ALTSO’nun yeni dönem başkanı kim olmalı? Ankette Mustafa Tuna ve Eray Erdem seçenekleri yer alıyor.

ALTSO SEÇİMLERİ NASIL İŞLİYOR?

Ticaret ve sanayi odalarında seçim süreci, yalnızca yönetim kurulu başkanının doğrudan belirlendiği tek aşamalı bir oylamadan oluşmuyor. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili seçim mevzuatı çerçevesinde üyeler öncelikle meslek grupları üzerinden meslek komiteleri ve oda meclisinin oluşumunda söz sahibi oluyor. Ardından meclisin kesinleşmesini takip eden süreçte yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile diğer oda organları belirleniyor. Seçimler yargı gözetiminde yürütülüyor.

Resmi seçim sürecinde seçmen listelerinin ilan edilmesi, listelere yönelik itirazların değerlendirilmesi ve oy kullanacak üyelerin gerekli koşulları taşıması önem taşıyor. Tüzel kişiler adına oy kullanacak temsilcilerin de ilgili mevzuatta öngörülen temsil ve yetki şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu nedenle oda seçimleri, adaylar arasındaki yarışın yanı sıra üyelerin kendi meslek gruplarındaki temsilcilerini belirlediği çok aşamalı bir yapıya sahip.

YENİ DÖNEMDE HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK?

ALTSO’nun yeni dönem yönetiminin önünde yalnızca oda üyelerine yönelik hizmetler bulunmuyor. Alanya ekonomisinin gelişimi, sektörler arasındaki iş birliğinin artırılması, üyelerin kamu kurumları nezdindeki sorunlarının takip edilmesi, mesleki eğitim, dijitalleşme, yatırım ortamının geliştirilmesi ve işletmelerin değişen ekonomik koşullara uyum sağlaması gibi konular da oda yönetimlerinin çalışma alanları arasında bulunuyor.

ALANYA EKONOMİSİNDE ÇOK SEKTÖRLÜ YAPI

Alanya ekonomisinin turizmden tarıma, inşaattan gayrimenkule, perakende ticaretten ulaştırma ve hizmet sektörlerine uzanan geniş yapısı, oda yönetiminde farklı meslek gruplarının temsilini daha önemli hale getiriyor. ALTSO da hazırladığı ekonomik raporlar ve yürüttüğü çalışmalarla kentin ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin verileri iş dünyasının kullanımına sunuyor. Bu çeşitlilik nedeniyle yeni dönemde alınacak kararların farklı sektörlerin ihtiyaçlarını birlikte gözetmesi bekleniyor.

ODALARIN TEMEL ROLÜ NEDİR?

Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları, üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları arasında yer alıyor. Oda yönetimlerinden üyeler arasında iletişimi güçlendirmeleri, ekonomik sorunları ilgili kurumlara taşımaları, yerel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar geliştirmeleri ve iş dünyasının ortak taleplerinin oluşturulmasında temsil görevi üstlenmeleri bekleniyor.