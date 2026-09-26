Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Eylül Cumartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Batı Akdeniz dahil birçok bölge için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Tahminlere göre Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis oluşumu bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM OLACAK MI?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde bir miktar artış göstereceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirildi.

BATI AKDENİZ İÇİN HAFTA SONU UYARISI

Meteoroloji'nin sağanak yağış beklenen yerler arasında Batı Akdeniz'i de işaret etmesi, Antalya ve Alanya şeridindeki hafta sonu planları açısından yakından takip ediliyor. Cumartesi günü açık havada vakit geçirmeyi veya tarımsal faaliyet yürütmeyi planlayan bölge halkının, olası ani yağış geçişlerine karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.