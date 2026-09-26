Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2025 yılı avokado üretimi 68 bin 230 ton olarak gerçekleşti. Anavatanı Orta Amerika olan ve Türkiye'de özellikle Akdeniz sahil şeridinde yetiştirilen meyve, artan talep doğrultusunda hem iç piyasaya sunuluyor hem de ihraç ediliyor.

Üretim haritasında Antalya açık ara ilk sırada yer alıyor. İklim koşullarının sağladığı avantajla bölgede her geçen gün yeni avokado bahçeleri kuruluyor. Geçmişte kısıtlı alanlarda yapılan yetiştiricilik, üreticilerin bu alana yoğunlaşmasıyla stratejik bir tarım koluna dönüştü.

23 YILDA ÜRETİM NASIL ARTTI?

Resmi rakamlar, avokado üretimindeki ivmeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. 2002 yılında ülke genelinde sadece 400 ton avokado hasadı yapılırken, aradan geçen sürede rekolte büyük bir sıçrama kaydetti. Bu büyüme, geleneksel ürün yelpazesine alternatif arayan çiftçiler için yeni bir pazar oluşturdu.

BÖLGE TARIMINA ETKİSİ NEDİR?

Antalya'nın avokado üretimindeki bu liderliğinin, tropikal meyve üretim merkezi konumundaki Alanya'nın yerel tarım ekonomisine olası yansımaları yakından takip ediliyor. Bölgedeki bahçe yatırımlarının artması, üreticinin dış pazarlardaki rekabet gücünü destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.