Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, gıda ve tarım alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için toplam 5.3 milyar dolarlık yeni bir finansman paketi hayata geçiriliyor. Tarımda planlamanın ikinci aşaması olarak nitelendirilen bu destek, doğrudan tesis inşaatı ve makine ekipman alımlarını kapsayacak.

Toplam 10 yıllık bir döneme yayılan projenin ilk adımı bu yıl atılıyor. Dünya Bankası tarafından onaylanan 750 milyon dolarlık ilk dilim, kısa süre içinde yatırımcıların kullanımına sunulacak. Bu kaynakla çiftçilerin pazarlama sorunlarının çözülmesi ve tarımsal ürünlerin doğru sanayi tesislerinde işlenmesi hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Finansman desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler için başvuru koşulları ve projenin diğer teknik detayları önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından ilan edilecek. Sağlanacak bu fon mekanizmasının, özellikle tarımsal üretimi sanayi ile entegre ederek tedarik zincirindeki verimliliği artırması öngörülüyor.