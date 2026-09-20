Antalyaspor, Trendyol 1. Lig’de sahasında Vanspor FK’yi 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. ADO Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilk dakikalardan itibaren rakip yarı alanda baskı kurmaya çalıştı. Mücadelenin 10’uncu dakikasından sonra oyun daha çok orta saha mücadelesine dönüşürken, ev sahibi ekip aradığı golü 37’nci dakikada buldu.

VAN DE STREEK PERDEYİ AÇTI

Antalyaspor’un öne geçtiği pozisyonda sağ kanattan ilerleyen Mevlüt Şimşek’in sol kale direği önüne gönderdiği topa Van de Streek dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle 1-0 öne geçen Antalya temsilcisi, devrenin kalan bölümünde üstünlüğünü korudu. İlk yarının son bölümünde Mevlüt Şimşek’in bir şutu da üstten auta giderken, takımlar soyunma odasına Antalyaspor’un tek farklı üstünlüğüyle girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Kırmızı-beyazlı ekip ikinci yarıya da hücum ağırlıklı başladı. 50’nci dakikada Mevlüt Şimşek’in şutu direğin yanından dışarı çıkarken, 56’ncı dakikada fark ikiye yükseldi. Mevlüt Şimşek’in pasıyla buluşan Nuno Da Costa yaptığı vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. Karşılaşmanın son bölümünde de kontrolü elinde tutan Antalyaspor, 87’nci dakikada Hasan Yakup İlçi’nin pasında Samet Yalçın’ın kaydettiği golle sonucu 3-0 olarak belirledi.

MEVLÜT ŞİMŞEK İKİ GOLÜ HAZIRLADI

Karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri Mevlüt Şimşek oldu. Genç oyuncu, Van de Streek ve Da Costa’nın kaydettiği ilk iki golün hazırlayıcısı olarak hücumdaki üretime doğrudan katkı verdi. Sezon içinde Antalyaspor formasıyla süre almaya başlayan Şimşek’in performansı, kırmızı-beyazlıların kanat hücumlarında önemli bir seçenek oluşturdu. Mevlüt Şimşek’in Antalyaspor altyapısından A takıma yükselen oyuncular arasında bulunduğu da kadro yapılanmasına ilişkin kaynaklarda yer alıyor.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Antalyaspor, Vanspor FK karşısındaki sonuçla ligde üst üste ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip bir önceki hafta Ümraniyespor deplasmanında 2-1 kazanmıştı. O karşılaşmada rakibinden daha fazla topa sahip olan ve daha fazla şut üreten Antalya temsilcisi, deplasmandan üç puan çıkarmayı başarmıştı. Vanspor karşısında gelen 3-0’lık sonuç ise Antalyaspor’un hem galibiyet serisini iki maça taşımasını hem de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada üç gol atıp kalesini gole kapatmasını sağladı.

VANSPOR'UN ZORLU DEPLASMANI

Vanspor FK ise Antalya deplasmanından puansız ayrıldı. Van temsilcisi karşılaşma öncesindeki yedi lig maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve üç mağlubiyet almıştı. Vanspor bu süreçte İstanbulspor’u mağlup ederken; Mardin 1969 Spor, Muğlaspor ve Keçiörengücü karşılaşmalarından beraberlikle ayrılmıştı. Antalya deplasmanında ise Antalyaspor’un özellikle ikinci yarıdaki hücumlarına karşılık veremeyen konuk ekip üç gole engel olamadı.

ANTALYASPOR 12 PUANA ULAŞTI

Ümraniyespor karşılaşması öncesindeki lig tablosunda Antalyaspor’un 7 maç sonunda 9 puanı bulunuyordu. Vanspor FK galibiyetiyle puanını 12’ye yükselten kırmızı-beyazlılar, lig yarışında üst sıralarla arasındaki farkı azaltma açısından önemli bir sonuç elde etti. Sezonun uzun maratonunda art arda alınan galibiyetler, özellikle puanların birbirine yakın olduğu orta sıralarda takımların konumunu kısa sürede değiştirebiliyor. Antalyaspor açısından Vanspor karşılaşmasının bir başka önemli yönü de hücum üretiminin üç farklı golcüyle skora yansıması ve savunmanın maçı gol yemeden tamamlaması oldu.

TRİBÜNLERDE İKİ TAKIMIN TARAFTARI VARDI

Karşılaşmada Antalyaspor taraftarları Doğu Alt Tribünü’nde yoğunluk oluştururken, Vanspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi. Ev sahibi avantajını sahadaki oyununa yansıtan Antalyaspor, Van de Streek, Da Costa ve Samet Yalçın’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.