Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaş Devlet Hastanesi'nde görevli iki hemşirenin mobbing (psikolojik şiddet) iddialarıyla görevlerinden ayrılmaları, kurumda geniş çaplı bir incelemeye yol açtı. Basına yansıyan açıklamalara göre, Sağlık Bakanlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü hastane yönetimi ile işleyişi hakkında resmi soruşturma başlattı.

Kurumda 2014 yılında göreve başlayan hemşire Emine Muğlu Orhan, mesleğinin 12'nci yılında sürekli görev yerinin değiştirildiğini ve meslektaşlarından mobbing gördüğünü açıkladı. Orhan, her nöbette hissettiği bu baskının kendisini zorladığını belirterek istifa dilekçesini sunduğunu kamuoyuna duyurdu.

HASTA ŞİKAYETLERİ İNTERNETE YANSIDI

Soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte, hastanenin acil servis ve poliklinik hizmetlerine yönelik vatandaş şikayetlerinin de çeşitli internet platformlarında yoğunlaştığı ortaya çıktı. Hastaneye 15 Temmuz 2026 tarihinde babasını kalp krizi riski ve kısmi felç şüphesiyle getiren bir hasta yakını, sadece kısa süreli serum tedavisi uygulandığını ve yatış verilmediğini ileri sürdü. Aynı şikayette, 13 Temmuz 2026 tarihinde nöroloji polikliniğinde görevli Dr. S***** G*** tarafından yapılan muayene sürecinde de yeterli hassasiyetin gösterilmediği iddia edildi.

Bir başka olayda ise 27 Haziran 2026 tarihinde mide kanaması şüphesiyle acil servise başvuran bir hastanın, ciddi bir sorunu olmadığı gerekçesiyle taburcu edilmek istendiği öne sürüldü. İddiaya göre hasta, taburcu işlemleri sırasında yeniden kanama geçirerek acil olarak Antalya merkezdeki başka bir hastaneye sevk edildi.

DİŞ TEDAVİSİNDE ÖZEL KLİNİK İDDİASI

Hastanenin diş polikliniğine yönelik şikayetler de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Kuruma 27 Ocak ve 23 Mart 2026 tarihlerinde başvuran bir vatandaş, cihaz arızası ve yetersiz müdahale gerekçeleriyle sürekli özel kliniklere yönlendirildiğini iddia etti. Diş çekimi sırasında dişinin kırıldığını ve özel bir klinikte 5 bin TL ödemek zorunda kaldığını belirten hasta, hekim Ahmet Alper Güzelcan hakkında inceleme talep ettiğini bildirdi.

SAĞLIKTA HAK ARAMA SÜREÇLERİ NASIL İŞLİYOR?

Kamu hastanelerinde yaşanan hem personel içi mobbing iddiaları hem de hasta mağduriyetleri, idari soruşturmaların yanı sıra farklı denetim kanallarından da takip ediliyor. Vatandaşlar, sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları ihmal iddialarını veya hizmet aksaklıklarını Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM - 184) üzerinden resmi kayda geçirebiliyor. Başlatılan bu tür kapsamlı incelemelerde, sadece personelin çalışma koşulları değil, hasta kayıtları ve sevk zincirindeki olası idari kusurlar da geriye dönük olarak müfettişler tarafından değerlendiriliyor.