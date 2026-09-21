Antalyaspor'da gerçekleştirilen genel kurulun ardından kulübün yeni yönetim kadrosu şekillendi. Yayımlanan genel kurul sonuçlarına göre, sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynayan iş insanı Dilaver Tanık, kırmızı-beyazlı ekibin 15 kişilik yeni yönetim kuruluna seçildi.

Antalya Doğu ve Güneydoğu İşadamları Derneği ile Antalya Siirtliler Vakfı Başkanlığı görevlerini yürüten Tanık, iş dünyasındaki tecrübesini yeşil sahalara taşıyacak. Tanık'ın spor yöneticiliğine adım atması, kentte yaşayan hemşehrileri ve iş dünyası temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı.

SİVİL TOPLUM VE SPOR DİNAMİKLERİ NASIL BİRLEŞİYOR?

Şehir takımlarının yönetim kurullarında yerel iş insanlarının ve sivil toplum liderlerinin yer alması, kulüplerin kentle bütünleşmesi açısından stratejik bir önem taşıyor. Bu tür görevlendirmeler, hem kulüplerin yerel dinamiklerle bağını güçlendiriyor hem de farklı toplumsal kesimlerin spor etrafında kenetlenmesini destekliyor.

Yeni dönemde Antalyaspor'un sportif ve kurumsal hedefleri için mesai harcayacak olan Tanık, dernek ile vakıf faaliyetlerini de eş zamanlı olarak sürdürmeye devam edecek. Kırmızı-beyazlı kulübün yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanarak kendi içinde görev dağılımı yapması planlanıyor.