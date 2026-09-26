UEFA

Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında A Milli Futbol Takımımız, Kocaeli Stadyumu'nda ağırladığı Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya damga vuran olay ise konuk ekibin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin yaşadığı sakatlık oldu.

Mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Real Madridli oyuncu, takımını öne geçiren vuruşu yaptı. Fransa formasıyla 67. golünü milli takımımızın ağlarına gönderen yıldız isim, bu pozisyonun hemen ardından dizini tutarak acı içinde kenara gelmek zorunda kaldı.

YERİNE DOUE GİRDİ

Sakatlığın ciddiyeti üzerine maça devam edemeyen Mbappe'nin yerine 59. dakikada Desire Doue oyuna dahil oldu. Santra yapılmadan kenara alınan oyuncunun durumu, konuk ekibin teknik heyetinde endişe yarattı.

ZİDANE'DAN ZEMİN ELEŞTİRİSİ VE KADRO KARARI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, müsabakanın zorluğuna ve Kocaeli Stadyumu'nun zeminine dikkat çekti. Zidane'ın açıklamasına göre, zeminin rahatsız edici olması oyuncular açısından mücadeleyi daha da zorlaştırdı.

Oyuncusunun son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendiren tecrübeli çalıştırıcı, Mbappe'nin dizinden sakatlandığını doğruladı. Kötü haberi basın mensuplarıyla paylaşan Zidane, yıldız futbolcunun tedavisi için milli takım kampından ayrılmak zorunda kaldığını aktardı.