Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe kayıt dışılığı ve fiyat manipülasyonlarını engellemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) genişletiyor. Sözcü'nün aktardığı detaylara göre, internet üzerinden verilecek satılık veya kiralık ev ilanlarında yalnızca e-Devlet üzerinden yetki verilmesi yeterli olmayacak; taraflar arasındaki yetkilendirme sözleşmesi de sisteme yüklenecek.

Yeni modelde, mal sahibi ile gayrimenkul danışmanı arasındaki sözleşme iptal edildiği anda, ilgili taşınmaza ait ilan otomatik olarak yayından kalkacak. Bu sayede, pazarlama yetkisi sona eren işletmelerin internet ortamında ilan yayınlamaya devam etmesinin kesin olarak önüne geçilecek.

BİR TAŞINMAZ İÇİN TEK EMLAKÇI UYGULAMASI

Mevcut sistemde mülk sahipleri aynı ev için birden fazla emlak işletmesine yetki verebilirken, üzerinde çalışılan düzenlemeyle bu durum ortadan kalkıyor. Satış süreçlerinin tek bir gayrimenkul danışmanı üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Ayrıca, istisnaların yetki doğrulamasını aşmak için kullanılmasını engellemek amacıyla, yabancı uyruklu kişilere ait mülkler ve tapu kaydı bulunmayan taşınmazlar için de yeni bir doğrulama mekanizması hazırlanıyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Planlanan değişikliklerin vatandaşlar açısından en önemli pratik sonuçlarından birini güvenli ödeme modeli oluşturuyor. Bu sistem sayesinde alıcı, satış bedelini doğrudan satıcıya göndermek yerine güvenli bir ödeme altyapısına aktaracak ve tapu devri ile para transferi eş zamanlı gerçekleşecek. Böylece yüksek tutarlı işlemlerdeki dolandırıcılık riskleri ortadan kalkacak. 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen bu uygulamanın başlangıç tarihinin, sektör temsilcilerinin bildirimleri doğrultusunda ertelenmesi bekleniyor.