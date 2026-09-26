Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde patronunun ağır hakaretine uğrayan ve cep telefonu kırılarak mobbinge maruz kalan bir çalışanın davasında son noktayı koydu. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin işçi lehine hükmettiği 5 bin liralık manevi tazminatı yetersiz bularak kararı bozdu. Karar, Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın paylaştığı detaylarla kamuoyuna aktarıldı.

Dava dosyasına göre, 1998 yılında güvenlik görevlisi olarak işe başlayan ve 22 yıl içinde direktörlüğe kadar yükselen çalışan, üç ayrı alışveriş merkezinin operasyonlarını yönetiyordu. Gece geç saatlere kadar süren mesaisi ve kullandırılmayan izinlerinin yanı sıra, işveren yetkilisi tarafından diğer çalışanların önünde kendisine galiz küfürler edilmesi üzerine iş akdini haklı nedenle feshetti. İşçi, kıdem tazminatı ile fazla mesai alacaklarının yanı sıra manevi tazminat talebiyle yargıya başvurdu.

Davalı işveren, çalışanın üst düzey yönetici konumunda bulunduğunu ve yüksek maaş aldığı için fazla mesai talep edemeyeceğini öne sürdü. Ancak İlk Derece Mahkemesi, işçinin haftada 33 saat fazla mesai yaptığını ve giriş-çıkışlarının e-posta ile denetlendiğini tespit ederek işçi lehine karar verdi. Mahkeme ayrıca ağır küfür ve eşya kırma eylemleri nedeniyle 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

YARGITAY TAZMİNAT MİKTARINI NEDEN YETERSİZ BULDU?

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hükmedilen 5 bin liralık manevi tazminat tutarını eylemin ağırlığına kıyasla son derece az bularak bozma kararı verdi. Yüksek mahkemenin gerekçesinde, toplum nezdinde şahsiyeti zedeleyen ağır küfürler ve telefon kırma eyleminin ciddiyetine vurgu yapıldı. Kararda, zedelenen haysiyetin sembolik rakamlarla onarılamayacağı ve tazminatın caydırıcı olması gerektiği ifade edildi.

BENZER DURUMDAKİ ÇALIŞANLAR HANGİ HAKLARA SAHİP?

Yargıtay'ın bu emsal kararı, iş hukukunda çalışanların psikolojik bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli bir dayanak oluşturuyor. İş hukuku uygulamalarına göre, yönetici unvanına sahip personeller bile çalışma saatleri işveren tarafından denetleniyorsa fazla mesai ücreti talep edebiliyor. Ayrıca, iş yerinde sözlü veya fiili şiddete maruz kalan çalışanların, durumu tanık beyanlarıyla ispatlamaları halinde haklı fesih yaparak kıdem tazminatlarını ve manevi zararlarını yasal yollarla eksiksiz alma hakkı bulunuyor.