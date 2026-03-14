Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa Soğuksu Mahallesi 308 Sokak üzerinde meydana geldi. Antalyaspor- Gaziantep FK maçını izleyen A.B., maçın ardından stadyumdan ayrılıp evine gitmek istediği sırada iddiaya göre sokak üzerinde karşılaştığı eski eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darbedilen A.B., çıkan arbedede sırtından ve baldırından bıçaklandı. Şüpheliler olayın ardından hızla bölgeden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından A.B., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.