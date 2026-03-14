Turizmin kalbi Alanya'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin kullandığı ticari taksilerde yepyeni bir sayfa açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mercek altına aldığı sektörde, vergi ve denetim mekanizmalarını kökten değiştiren "Taksi Mali Cihazı" uygulaması bugün itibarıyla devreye girdi. Taksimetrelerle tam entegre çalışacak bu zorunlu sistem sayesinde, her yolculuğun sonunda otomatik fatura veya fiş üretilmesi yasal bir standarda dönüştü.

YOLCUYA CEZA KISKACI

Sistemin en çok ses getirecek boyutu ise sadece şoförleri değil, doğrudan vatandaşları hedef alıyor. Alanya sokaklarında yapılacak denetimlerde, seyahat bitiminde araçtan taksimetre fişini almadan inen yolcular tespit edilirse cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Uygulamayla birlikte araçta yapılan her kilometre, anlık olarak mali cihazların veri tabanına işlenecek.

BASİT USUL TARİHE KARIŞTI

Yeni mevzuat, taksi esnafının uzun yıllardır tabi olduğu vergilendirme sistemini de yerle bir etti. "Basit usul" dönemi resmen kapanırken, direksiyon sallayan esnaf artık "gerçek usulde" vergi mükellefi sayılacak. Taksi sahipleri elde ettikleri kazanç üzerinden doğrudan devlete vergi ödemesi yapacak. Sektör temsilcileri ise bu radikal geçişin taksici esnafı üzerinde ciddi bir mali külfet yaratacağı görüşünde birleşiyor.

HARİCİ POS VE MANUEL İŞLEME SON

Uygulamanın getirdiği teknolojik yenilikle birlikte, taksilerdeki harici POS cihazları tamamen kullanımdan kaldırılıyor. Manuel müdahalelere kapalı olan yeni sistemde, kredi kartı çekimleri direkt olarak taksimetreye bağlı mali cihaz üzerinden gerçekleşecek. Üstelik araçlara yerleştirilen GPS alıcıları sayesinde, müşterinin bindiği ve indiği tüm güzergah noktaları dijital hafızada depolanacak.

ALANYA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Turizm sezonuna hazırlanan Alanya'daki duraklar için de kritik süreç işlemeye başladı. Plakasını veya taksimetresini yeni alan şoförler bu zorunlu sisteme anında geçiş yapmak mecburiyetindeyken, halihazırda direksiyon başında olan mevcut taksicilere 1 Eylül 2026 tarihine kadar uyum süresi tanındı. Bu tarihe kadar Alanya'daki tüm ticari taksilerin kademeli olarak yeni nesil dijital ağa entegre olması bekleniyor.