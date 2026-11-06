Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, 6 Kasım 2026 Cuma günü Antalya Stadyumu'nda ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın Kelechi Iheanacho ile öne geçtiği karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, Toral Bayramov'un kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 20'ye, Bursaspor ise 32'ye yükseltti.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇINDA GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada ilk golü konuk ekip buldu. Bursaspor, 26. dakikada Kelechi Iheanacho'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Amine Boutrah'nın sol kanattan hazırladığı pozisyonda topu ağlara gönderen Nijeryalı futbolcunun golü, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.

Antalyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında beraberliği yakaladı. Bursasporlu Toral Bayramov'un 45+6. dakikada kendi kalesine gönderdiği top, skoru 1-1'e getirdi. Böylece ilk yarı karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.

ANTALYASPOR 20, BURSASPOR 32 PUANA ULAŞTI

İkinci yarıda iki takım da skor üstünlüğünü ele geçiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Sahasında bir puan alan Antalyaspor, ligdeki puanını 20'ye çıkararak 7. sırada yer aldı.

Deplasmandan beraberlikle ayrılan Bursaspor ise 32 puana ulaştı ve 14. hafta itibarıyla liderliğini sürdürdü. İki takım arasındaki puan farkı 12 olarak kaldı.

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN GÖKÇEN'Dİ

Türkiye Futbol Federasyonunun maç programına göre karşılaşmayı Oğuzhan Gökçen yönetti. Yardımcı hakemlik görevlerini Sabri Öğe ve Burak Sami Şad üstlenirken dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev yaptı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ali Şansalan, AVAR görevini ise Emre Kargın yürüttü. Bursaspor'un 26. dakikada bulduğu gol, VAR kontrolünün ardından geçerli sayıldı.

ANTALYASPOR'DA OSMAN ÖZKÖYLÜ, BURSASPOR'DA MUSTAFA ER

Antalyaspor, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde sahaya çıkarken Bursaspor'un başında Mustafa Er yer aldı. Karşılaşma öncesinde açıklanan kadrolarda Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, Bursaspor'da ise Lincoln cezaları nedeniyle forma giyemedi.

İki takımın 29 Ekim 2025 tarihinde oynadığı önceki karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazanmıştı. Bu kez Antalya'daki mücadelede kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

1. LİG'DE 14. HAFTA DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı 2026-2027 sezonu fikstürüne göre 14. hafta karşılaşmaları 6-8 Kasım tarihlerinde oynanıyor. Antalyaspor-Bursaspor mücadelesinin ardından haftanın diğer maçları 7 ve 8 Kasım'da devam edecek.

Antalyaspor, 14. hafta sonunda 20 puana ulaşırken lider Bursaspor 32 puanla zirvedeki yerini korudu. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun geride kalan bölümünde topladığı puanlarla üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.