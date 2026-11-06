DHA'nın aktardığına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde yeşil dönüşüme öncülük edecek kadınlar için yeni bir çağrı yaptı. Sıfır Atık Vakfı ile ortaklaşa yürütülen 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında, 81 ilde görev alacak Sıfır Atık Kadın Elçileri aranıyor.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, değişimin evden ve mahalleden başlayacağına dikkat çekti. COP31 hedefleri doğrultusunda yaşadığı çevreye ilham verecek kadınların projede kilit rol oynayacağı vurgulandı. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğin kadınların öncülüğünde inşa edilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Projeye dahil olmak isteyen adaylar için başvuru süreci resmi olarak başladı. Yeşil dönüşümün bir parçası olmak ve yaşadığı bölgede fark yaratmak isteyen kadınların, özgeçmişlerini ve projeye katılma amaçlarını anlatan motivasyon mektuplarını hazırlamaları gerekiyor.

Adaylar, hazırladıkları belgeleri 27 Kasım tarihine kadar '[email protected]' elektronik posta adresine göndererek başvurularını tamamlayabilecek. Sürecin ardından seçilecek kadın elçiler, mutfaklarından ve mahallelerinden başlayarak sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması için tüm Türkiye'de aktif görev alacak.