Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, beklenen yoğun kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini göstermeye başladı. 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren şiddetlenen yağışların, 8 Kasım 2026 Pazar sabahı saat 06.00'ya kadar sürmesi ve kar kalınlığının yer yer 5 ila 20 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Kar yağışının en yoğun yaşandığı illerden Erzurum'da şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum'a 84 kilometre uzaklıktaki Kireçli Geçidi'nde ulaşım durma noktasına gelirken, Narman istikametine giden çok sayıda araç yolda mahsur kaldı ve sürücüler zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Öte yandan, 3176 metre rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nin 2200 metresinden yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Bitlis sınırları içindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Zirveye çıkan ziyaretçilerden Murat Yüğünt, fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü ve bazı yolların kapandığını aktardı. Ardahan'da kenti Karadeniz'e bağlayan Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısı güzergahında ulaşım güçlükle sağlanırken, Kars ve Sarıkamış ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü.

4 İL İÇİN ZİRAİ DON VE BUZLANMA RİSKİ NEDİR?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 7 Kasım 2026 Cumartesi gecesinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde hafif ve orta şiddetli zirai don beklendiğini duyurdu. Tarımsal faaliyet yürüten üreticilerin ürün kayıplarına karşı acil önlem alması hayati önem taşıyor. Ayrıca bölgede seyahat edecek sürücülerin, özellikle akşam saatlerinde ani sıcaklık düşüşlerine bağlı gizli buzlanma riskine karşı kış lastiği ve zincir donanımları olmadan yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.