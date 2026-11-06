Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, yangından zarar gören binlerce ağacın satışı için iki ayrı ihale düzenleyecek. Asar ve Yeşilkaraman Orman İşletme Şefliklerini kapsayan açık artırmalar, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Yayımlanan satış bilgilerine göre iki şeflikte toplam 12 bin 350 adet ibreli dikili ağaç satışa sunulacak. Ağaçların toplam hacmi 8 bin 820,370 metreküp olarak hesaplanırken ihaleler 15 dakika arayla yapılacak.

ASAR ŞEFLİĞİNDE İLK İHALE SAAT 11.00'DE

Antalya Orman İşletme Müdürlüğünün satış öncesi bilgi cetvelinde yer alan bilgilere göre ilk açık artırma, Asar Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki yanık ağaçları kapsıyor.

18 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak ihalede, 139 parti numarasıyla kayıtlı 141 adet ibreli dikili ağaç satışa çıkarılacak. Olağanüstü (yanık) olarak sınıflandırılan ağaçların toplam hacmi 2.623,049 metreküp olarak açıklandı.

Asar'daki satış için muhammen bedel 2.855 TL, geçici teminat tutarı ise 224 bin 664 TL olarak belirlendi.

YEŞİLKARAMAN'DA 12 BİN 209 AĞAÇ SATILACAK

Günün ikinci ihalesi saat 11.15'te Yeşilkaraman Orman İşletme Şefliği bünyesindeki ağaçlar için gerçekleştirilecek.

Bu ihalede 7 parti numarasıyla kayıtlı 12 bin 209 adet yanık ibreli dikili ağaç satışa sunulacak. Satışa konu ağaçların toplam hacmi 6.197,321 metreküp olarak bildirildi.

Yeşilkaraman ihalesinde muhammen bedel 2 bin 96 TL, geçici teminat tutarı ise 389 bin 688 TL olarak açıklandı. Böylece iki ihale için ilan edilen geçici teminat tutarlarının toplamı 614 bin 352 TL'ye ulaşıyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI

Antalya Orman İşletme Müdürlüğünün satış koşullarına göre açık artırmalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında elektronik ortamda toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.

İhalelere katılmak isteyenlerin teklif verecekleri ürünler için belirlenen geçici teminatı en geç ihale saatine kadar yatırmaları gerekiyor. Geçici teminat oranı en az yüzde 3 olarak uygulanacak.

Teminat ödemeleri kurum veznesinden veya ilanda belirtilen Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın Antalya Çallı şubelerindeki hesaplardan yapılabilecek. Katılımcıların ayrıca İhale Başvuru Formu'nu imzalaması gerekiyor.

VADELİ SATIŞLARDA 10 AYA KADAR ÖDEME İMKÂNI

İhale koşullarında vadeli alım yapmak isteyenler için uygulanacak ödeme planına da yer verildi.

Buna göre vadeli satışlarda mal bedelinin yüzde 30'u peşin tahsil edilecek. Vergi, fon ve harçların da peşin ödenmesi gerekecek. Kalan tutar için 10 aya kadar vade uygulanabilecek.

Vadeli satışlarda yıllık yüzde 36 vade faizi alınacak. Kesin teminat yatırılması koşuluyla tanınan 15 günlük ek sürelerde ise aylık yüzde 3,70 gecikme faizi uygulanacak.

SATIŞA SUNULAN AĞAÇ MİKTARI DEĞİŞEBİLİR

İhale duyurusundaki önemli ayrıntılardan biri de satışa sunulan ağaçların hacimlerinde değişiklik yapılabilmesi oldu.

İlan edilen toplam ürün hacimlerinin yüzde 20 azalabileceği veya yüzde 40 artabileceği belirtildi. Bu nedenle satışa esas kesin miktarlar, ihale öncesindeki son kontrollerin ardından netleşecek.

İhaleye katılmayı planlayanların kesin ürün listelerini 17 Kasım 2026 tarihinde Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden temin edebileceği bildirildi.

ANTALYA'DA YANIK AĞAÇ SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Antalya Orman İşletme Müdürlüğünün kasım ayı satış programında başka ihaleler de bulunuyor. Yayımlanan ayrı satış ilanlarına göre Asar Orman İşletme Şefliği bünyesinde 17 ve 19 Kasım tarihlerinde toplam 16 bin 619,522 metreküp dikili ağaç için iki açık artırma daha planlandı.

17 Kasım'daki ihalede 9 bin 515,386 metreküp, 19 Kasım'daki ihalede ise 7 bin 104,136 metreküp ağaç satışa sunulacak. Bu miktarlar, 18 Kasım'da gerçekleştirilecek Asar ve Yeşilkaraman ihalelerinden ayrı olarak ilan edildi.

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, farklı tarihlerde düzenlenecek ihalelerin parti numaralarını, teminat tutarlarını ve satış koşullarını ayrı ayrı incelemesi gerekiyor.

Satışlara ilişkin güncel ilan, bilgi cetveli ve şartname bilgileri Orman Genel Müdürlüğünün ihale duyurularından ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden öğrenilebilecek.