A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kocaelispor forması giyen genç kaleci Serhat Öztaşdelen, kadroya davet edildiğini takım arkadaşlarıyla izlediği canlı yayında öğrendi.

Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere göre, kadro açıklanırken ilk olarak Ersin Destanoğlu'nun adını duyan genç kaleci kısa süreli bir durgunluk yaşadı. Hemen ardından kendi isminin okunmasıyla birlikte takım arkadaşlarıyla sarılarak büyük bir sevinç yaşadı. Kulüp yönetimi de yayınladığı mesajla oyuncuyu tebrik ederek milli formayla başarı diledi.

ALTINORDU ALTYAPISINDAN SÜPER LİG'E

9 Aralık 2004 Karşıyaka doğumlu olan 1,88 boyundaki file bekçisi, 11.5 yıl boyunca Altınordu altyapısında eğitim aldı. 1 Ağustos 2025 tarihinde 124 bin euro bonservis bedeliyle Kocaelispor'a transfer olan Öztaşdelen, kısa sürede ligin en az gol yiyen isimlerinden biri haline geldi.

MİLLİ TAKIM KAPISINI AÇAN İSTATİSTİKLER NELER?

Genç kalecinin A Milli Takım'a yükselmesinde bu sezon Süper Lig'de sergilediği istatistikler belirleyici oldu. Çıktığı 10 lig maçında kalesinde sadece 9 gol gören Öztaşdelen, 4 karşılaşmayı gol yemeden (clean sheet) tamamladı. Kalesine gelen tehlikeli şutlarda 32 kurtarışa imza atarak takımına doğrudan puanlar kazandırdı. Bu istikrarlı grafiği sonrası Kocaelispor yönetimi, Ekim 2026'da oyuncunun sözleşmesini 30 Haziran 2030 tarihine kadar uzattı.