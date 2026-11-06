Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarına yeni bir teknoloji desteği eklendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterine katılan Uçbey adlı dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı (İHA), uluslararası organizasyon boyunca geniş alanların havadan gözetlenmesi ve güvenlik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ UÇBEY'İ TANITTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yeni insansız hava aracını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Antalya Uçbey'ine kavuştu" başlığıyla gerçekleştirilen tanıtımda, aracın görüntülerine de yer verildi.

"Gökyüzünde Güvenlik-Uçbey" sloganıyla tanıtılan hava aracının, geniş bölgelerin havadan izlenmesine, güvenlik ekiplerinin saha hakimiyetinin artırılmasına ve operasyonel çalışmaların desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

UÇBEY İHA'NIN ÖZELLİĞİ NE?

Uçbey, VTOL olarak adlandırılan dikey iniş ve kalkış teknolojisine sahip bir insansız hava aracı. Bu teknoloji, hava aracının geleneksel uçaklar gibi uzun bir piste ihtiyaç duymadan dikey olarak havalanmasına ve iniş yapmasına imkan tanıyor.

VTOL teknolojisi, özellikle geniş güvenlik alanlarında ve uygun pist bulunmayan bölgelerde operasyonel esneklik sağlıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından tanıtılan Uçbey'in COP31 kapsamında havadan gözetleme çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

COP31 GÜVENLİĞİNDE 27 BİN 957 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 6 Kasım'da düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda COP31 hazırlıklarına ilişkin güncel rakamları açıkladı. Şahin'in verdiği bilgilere göre organizasyon boyunca emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personel görev yapacak.

Güvenlik organizasyonunda 25 bin 839 emniyet personelinin yanı sıra 1903 jandarma ve 215 sahil güvenlik personeli yer alacak. Böylece Antalya'daki uluslararası zirve için havadan, karadan ve denizden koordineli güvenlik tedbirleri uygulanacak.

5 HAVA ARACI VE 26 ZIRHLI ARAÇ KULLANILACAK

Antalya Valiliğinin açıkladığı güvenlik planına göre emniyet birimleri COP31 süresince 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 26 zırhlı araç, 12 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 13 ATV ile buggy araçtan yararlanacak.

Güvenlik çalışmalarında ayrıca 458 Şahin timi, 110 motosikletli Yunus timi ve 20 görev atı bulunacak. Uçbey'in envantere katılmasıyla birlikte havadan gözetleme kapasitesi de teknolojik açıdan desteklenecek.

GÜVENLİK PLANI HAVALİMANINDAN EXPO ALANINA UZANIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünün 5 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre COP31 güvenlik planı, Antalya Havalimanı'ndaki karşılama noktalarından konaklama tesislerine, kritik ulaşım güzergahlarından ana etkinlik merkezi olan EXPO Fuar Alanı ve çevresine kadar geniş bir bölgeyi kapsıyor.

Antalya Havalimanı'nda zirve kapsamında yaklaşık 1500 polisin görev yapması planlanıyor. Havalimanındaki güvenlik uygulamaları, uluslararası heyetlerin geliş ve gidişleri sırasında yürütülecek organizasyonun önemli parçalarından birini oluşturuyor.

ALANYA'DAN ANTALYA'YA GİDECEKLER İÇİN TRAFİK DÜZENLEMESİ

COP31 kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, Alanya ile Antalya arasındaki ulaşımı da ilgilendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XIII. Bölge Müdürlüğünün duyurusuna göre 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde D-400 Karayolu ve bağlantılı güzergahlarda ağır vasıtalar ile şehirlerarası otobüslerin hareket saatlerine yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor.

Duyuruda söz konusu araçların 22.00-06.00 saatleri arasında çalıştırılmasının önem taşıdığı belirtiliyor. Antalya Valiliği ayrıca COP31 süresince uygulanacak yol kapanışları, alternatif güzergahlar ve ulaşım kısıtlamaları için özel bir trafik bilgilendirme sistemi oluşturdu.

Alanya'dan Antalya Havalimanı'na veya kent merkezine seyahat edecek sürücüler, güncel güzergah bilgilerini Antalya Valiliğinin COP31 trafik bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek.

COP31 ANTALYA'DA 9 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyona devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası delegasyonlar ve sivil toplum temsilcileri katılacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, COP31 boyunca gelişmiş teknolojik imkanları, operasyonel kapasitesi ve deneyimli personeliyle kentin güvenliğini sağlamak üzere görev yapacağını bildirdi. Yeni envantere alınan Uçbey de zirvenin havadan güvenlik çalışmalarında kullanılacak araçlar arasında yer alacak.