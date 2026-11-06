Posta.com.tr'nin aktardığına ve Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma hızı 2015 yılından itibaren neredeyse iki katına çıktı. Her on yılda bir 0.35 derece artan küresel sıcaklıklar, Paris Anlaşması ile belirlenen 1.5 derecelik kritik hedefin 2030 yılından önce aşılması riskini doğurdu.

Modern sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1880'lerden bu yana incelenen verilere göre, 1970 ile 2015 yılları arasındaki ısınma hızı her on yılda ortalama 0.2 derece olarak ölçülmüştü. Son yıllarda bu oranın 0.35 dereceye yükselmesi, iklim değişikliğinin seyrinde daha önce görülmemiş bir ivmelenmeye işaret ediyor. Araştırmacılar, El Niño ve volkanik faaliyetler gibi kısa vadeli doğal etkenleri matematiksel olarak filtreledikten sonra bile bu hızlanmanın yüzde 98'in üzerinde istatistiki kesinlik taşıdığını bildirdi.

PARİS ANLAŞMASI HEDEFLERİ RİSK ALTINDA

Geçici iklim dalgalanmalarının ötesine geçen bu uzun vadeli ısınma sinyali, uluslararası iklim hedeflerini doğrudan tehdit ediyor. Uzmanlar, mevcut artış eğiliminin durdurulamaması halinde karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel politikaların acilen güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.

ANTALYA'DAKİ COP31 ZİRVESİ NEDEN ÖNEMLİ?

9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan COP31 İklim Değişikliği Zirvesi, bilim dünyasından gelen bu yeni verilerin gölgesinde toplanacak. Karar alıcıların, artan sıcaklık ivmesini kırmak için fosil yakıt kullanımını sınırlayan daha katı emisyon taahhütleri sunması ve yeşil enerjiye geçişi finanse edecek yeni mekanizmaları devreye alması bekleniyor. Zirvede alınacak kararların, küresel karbon azaltım politikalarının gelecekteki hızını belirleyeceği ifade ediliyor.