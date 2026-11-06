9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan COP31 Zirvesi, teknoloji ve iklim finansmanının yanı sıra Türkiye'nin gastronomi kültürüne de ev sahipliği yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılan detaylara göre, Anadolu'nun köklü lezzetleri sıfır atık prensibiyle dünya sahnesine çıkarılacak.

Etkinlik için kurulan 582 bin metrekarelik yeşil bölgede özel gastronomi alanları inşa ediliyor. Kurulacak mutfaklarda Akdeniz, Karadeniz ve Türk dünyası lezzetlerinin yanı sıra Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi şehirlerin özgün tatları ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel mimariye uygun evler görünümünde tasarlanan bu alanların işletilmesi; Antalya Valiliği ile Gaziantep, Konya, Kayseri, Trabzon büyükşehir belediyeleri ve Çankırı Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel iklim krizine karşı çözüm yollarının arandığı COP zirvelerinde, gıda israfının önlenmesi ve tedarik zincirindeki karbon ayak izinin düşürülmesi kritik başlıklar arasında yer alıyor. Etkinlikte sıfır atık mutfaklarının merkeze alınması, yerelden beslenen ve kültürel mirası koruyan sürdürülebilir gıda sistemlerinin uluslararası iklim eylemindeki rolünü somut bir şekilde ortaya koymayı hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanından binlerce delegeyi ağırlayacak olan zirvedeki bu gastronomi hamlesinin, Antalya ve Akdeniz bölgesinin sürdürülebilir turizm vizyonuna uluslararası çapta önemli bir tanıtım katkısı sağlaması bekleniyor.