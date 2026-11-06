Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü kafilesini taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı soruşturmasını tamamladı. Dosya kapsamında 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği bildirildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine karşı mala zarar verme suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Kararın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.

KULÜPTEN 11 YIL SONRA GELEN ADALET VURGUSU

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı, teknik heyet ve çalışanların hayatına kastedilen saldırının üzerinden 11 yıl geçtiği hatırlatıldı. Yeni deliller ışığında soruşturmanın tamamlanmasının ve 39 kişiye yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açılmasının, adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

4 NİSAN 2015'TE NE OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na doğru seyir halindeyken Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramıştı. Otobüs şoförünün yaralandığı ve takım otobüsünün viyadükten düşmekten son anda kurtulduğu olay, Türk spor tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

DEVLET KADEMELERİNE TEŞEKKÜR

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasının devamında, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasındaki kararlılıkları nedeniyle devlet yetkililerine teşekkür etti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile süreci yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerine şükranlar sunuldu. Açıklama, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine olan inancın tam olduğu vurgusuyla sona erdi.