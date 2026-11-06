Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hazırlanan Nefes Kredisi'nin yeni dönemi 3 Kasım itibarıyla başlarken, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Berkay Bahar banka bölge müdürleriyle bir araya geldi. KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandırmak amacıyla yapılan görüşmede, kredi süreçlerinin tabana yayılması talep edildi.

ATSO Başkanı Bahar; Garanti BBVA, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Bank ve Ziraat Katılım Bankası yetkililerine iş dünyasının beklentilerini aktardı. Finansman desteğinin öncelikle gerçekten ihtiyaç duyan işletmelere adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirten Bahar, şubeler bazında kullandırılan kredi sayısının en üst seviyeye çıkarılmasını istedi.

KREDİ ŞARTLARI VE FAİZ ORANLARI NELER?

Yeni dönemde işletme başına kullanılabilecek kredi limiti 5 milyon TL olarak güncellendi. İş dünyasına sunulan bu finansman paketinde, işletmelere 6 ay anapara ödemesiz dönem imkanı tanınıyor. Krediler azami 48 ay vade ile sınırlandırılırken, faiz oranları vade süresine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre, 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 34 faiz oranı uygulanacak.

Toplamda ilave 50 milyar TL kredi hacmi yaratılması hedeflenen paket hakkında değerlendirmede bulunan Bahar, üretim ve istihdamın sürdürülebilirliği için bankaların azami gayret göstermesi gerektiğini bildirdi. Süreci yakından takip edeceklerini aktaran Bahar, banka şubelerinin KGF destekli bu imkanı tüm üyelere etkin biçimde duyurması gerektiğinin altını çizdi.