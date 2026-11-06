Toyota'nın Çin'deki ortak girişimi GAC Toyota, bZ3X ve bZ7 elektrikli araç modellerini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma programı başlattı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yayımlanan resmi bildirimlere göre, toplam 121 binden fazla araç donanım ve yazılım hataları sebebiyle servislere yönlendirilecek.

BZ3X MODELLERİNDE SÜSPANSİYON RİSKİ

Geri çağırma operasyonunun en büyük bölümünü, 27 Şubat 2025 ile 26 Mart 2026 tarihleri arasında üretilen 100 bin 175 adet bZ3X SUV modeli oluşturuyor. Bu araçların ön süspansiyonunda yer alan denge çubuğu bağlantı somunlarının gevşeyerek anormal seslere neden olabileceği tespit edildi. Yetkililer, aşırı zorlanma durumlarında somunun tamamen yerinden çıkabileceğini ve sürüş dengesinin bozulabileceğini bildirdi. İlgili araçlardaki sorunlu parçalar ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilecek.

BZ7 SERİSİNDE YAZILIM VE FREN GÜNCELLEMESİ

Sedan gövde tipindeki bZ7 modellerinde ise iki farklı hata saptandı. Konforlu duruş özelliği devredeyken düşük hızlarda fren gücünün sınırlanması nedeniyle durma mesafesinin uzadığı belirlenen 18 bin 130 araç geri çağrıldı. Buna ek olarak, uzaktan yapılan bir yazılım güncellemesinin ardından entegre seyir asistanı açıkken direksiyonun beklenmedik şekilde dönmesine yol açan hata sebebiyle 2 bin 955 bZ7 modeli daha programa dahil edildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YAZILIMIN ARTAN ÖNEMİ

Otomotiv sektöründeki bu son gelişme, yeni nesil elektrikli araçlarda mekanik parçalar kadar uzaktan güncellenebilen yazılımların da sürüş güvenliğindeki kritik rolünü ortaya koyuyor. Toyota'nın bZ7 modellerindeki hataların doğrudan ücretsiz yazılım güncellemeleriyle giderilecek olması, modern araçlardaki servis süreçlerinin dijitalleştiğini gösteriyor. Etkilenen tüm araç sahiplerine marka tarafından mobil uygulama ve telefon üzerinden doğrudan bilgilendirme yapılacak.