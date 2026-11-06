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Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan 18 yaşındaki M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan M.A.'ya ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi.

İhbar üzerine adrese ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç kızın yaralandığını fark eden aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki M.A., evinde bulunduğu sırada kendisine zarar verdi.

Alanya'da 18 yaşındaki genç kızın kendisine zarar vermesi üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan M.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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