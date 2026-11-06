Alanya'da 18 yaşındaki genç kızın kendisine zarar vermesi üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan M.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
AİLESİ DURUMU FARK EDİP 112'Yİ ARADI
Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki M.A., evinde bulunduğu sırada kendisine zarar verdi.
Genç kızın yaralandığını fark eden aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan M.A.'ya ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi.
Genç kız, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan 18 yaşındaki M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.