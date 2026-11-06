Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir TIR ile çarpışan otomobilin alev alması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. NTV Haber'in aktardığı bilgilere göre, kazada TIR sürücüsü de yaralandı.

İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, olay yerinin yaklaşık 3 kilometre gerisinde başka bir araçla maddi hasarlı kazaya karıştı. Bu kazanın ardından durmayarak yoluna devam eden otomobil, bir akaryakıt istasyonu önünde Çanakkale'den Çan yönüne giden T.B. idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil aniden alev aldı. Kazaya ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN OTOPSİ BEKLENİYOR

Yapılan incelemelerde, yanan aracın içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan TIR şoförü T.B. ise ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edilecek. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.