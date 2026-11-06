İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin Huzuru' projesi çerçevesinde, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda ekim ayı güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan verilere göre, il genelinde bir ay içinde toplam 10 bin 781 asayiş olayı kayıtlara geçti. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez de katılım sağladı.

Vali Şahin'in aktardığı bilgilere göre, meydana gelen olayların yüzde 99,5'i güvenlik güçlerince aydınlatıldı. Bu vakaların 3 bin 763'ü kişilere, 1279'u malvarlığına, 1660'ı topluma ve 126'sı devlete karşı işlenen suçlardan oluşurken, 3 bin 953 olay takibi gereken suçlar kategorisinde değerlendirildi. Ay boyunca yapılan 2 bin 979 uygulamada 1 milyon 197 bin 484 kişi ve 1 milyon 65 bin 93 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 4 bin 838 şahıs yakalanırken, bu kişilerden 691'i adli makamlarca tutuklandı.

MİLYARLIK SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 207 operasyonda 300 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 9 kişi tutuklandı. Bu operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği belirlenen 1 milyar 159 milyon 945 bin 900 TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 1183 operasyon gerçekleştirildi. İşlem gören 1303 şüpheliden 158'i tutuklanırken; 50 kilogram esrar, 4 kilo 662 gram kokain, 3 kilo 829 gram metamfetamin, 55 bin 439 sentetik ecza ve 30 bin 596 ecstasy ele geçirildi.

TRAFİK KAZALARI VE GÖÇMEN DENETİMLERİ

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 625 bin 875 sürücü denetlenirken, kural ihlali yapanlara 93 bin 592 idari para cezası kesildi ve 3 bin 603 araç trafikten men edildi. Ekim ayında yaşanan 2 bin 125 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 1487 kişi yaralandı. Göçmen kaçakçılığına yönelik 18 operasyonda ise 7 organizatör tutuklandı. İl genelinde yasal ikamet izni bulunan yabancı sayısının 145 bin 509 olduğu bildirilirken, 146 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

ANTALYA'NIN MOTORLU ARAÇ YOĞUNLUĞU NE ANLAMA GELİYOR?

Açıklanan verilerde dikkat çeken en önemli istatistiklerden biri, kentteki motorlu araç sayısının ulaştığı boyut oldu. Antalya'da trafiğe kayıtlı 1 milyon 751 bin 229 aracın bulunması ve bunun 566 bin 837'sini motosikletlerin oluşturması, ay boyunca yapılan 1 milyonu aşkın araç sorgulamasının ve kesilen 93 binden fazla cezanın istatistiksel zeminini oluşturuyor. Bu tablo, kentin trafik ve asayiş yönetiminde büyükşehir ölçeğinde devasa bir lojistik hareketliliğin kontrol edildiğini gösteriyor.

Siber suçlar ve deniz güvenliği alanındaki çalışmalar da aralıksız sürdü. Siber suçlarla mücadelede düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sahil Güvenlik ekipleri ise ekim ayında 3 bin 80 saat seyir görevi icra ederek 589 deniz aracını denetledi ve kurallara uymayan 91 tekneye yasal işlem uyguladı.