Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Mariia Martiuk, evinde ölü bulundu. Bir sitedeki dairede ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Martiuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının yatalak hasta olduğu ve kalp pili kullandığı öğrenildi.

AİLESİ YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yaşayan 89 yaşındaki Ukrayna uyruklu Mariia Martiuk'un yatağında hareketsiz olduğunu fark eden yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı kadının bulunduğu dairede kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede 89 yaşındaki Mariia Martiuk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme başlattı.

YATALAK HASTAYDI, KALP PİLİ KULLANIYORDU

Hayatını kaybeden Ukraynalı kadının bir süredir yatalak hasta olduğu ve kalp pili kullandığı öğrenildi.

Ancak Martiuk'un ölüm nedenine ilişkin henüz kesin bir tespit yapılmadı.

Yaşlı kadının sağlık geçmişi ve ölümüne ilişkin ayrıntıların adli inceleme sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

CENAZESİ ALANYA ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mariia Martiuk'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

89 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor.