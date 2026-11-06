Alanya'da akaryakıt fiyatlarının ardından mutfak tüpüne gelen zam da gündem oldu. 3 Kasım 2026 tarihinde yapılan fiyat artışıyla 12 kilogramlık mutfak tüpünün satış fiyatı 1.865 TL'ye ulaştı.

Son zamla birlikte mutfak tüpünün fiyatı 210 TL artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 12,7 olarak hesaplandı. Özellikle doğal gaz altyapısının bulunmadığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar ile yemek üretiminde tüp kullanan işletmeler, yükselen fiyatların bütçeleri üzerindeki etkisinden endişe ediyor.

Alanya'da turizm sezonunun ardından ekonomik hareketliliğin azaldığı dönemde gelen zam, yeme-içme sektörünün maliyetlerini de artırdı.

ALANYA'DA MUTFAK TÜPÜ NE KADAR OLDU?

Alanya'da güncel tüp fiyatları şöyle:

Tüp çeşidi Satış fiyatı 12 kg mutfak tüpü 1.865 TL 24 kg tüp 3.730 TL 45 kg sanayi tüpü 7.000 TL 45 kg propan tüpü 7.650 TL

Özellikle büyük miktarda tüp tüketen restoran, otel ve yemek üretim tesisleri açısından fiyat artışlarının ciddi bir maliyet oluşturduğu belirtildi.

TÜP BAYİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: ZAMLAR ARTIK 250 LİRAYI BULUYOR

Artık küçük fiyat artışları yerine yüksek tutarlı zamlarla karşılaştıklarını belirten esnaf, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin tüp fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

Müşterilerin kısa aralıklarla değişen fiyatlara tepki gösterdiğini anlatan esnaf, bir müşterinin tüpü bittiğinde 1.800 TL'ye değişim yaptıklarını, aynı müşterinin yaklaşık bir ay sonra yeniden tüp istediğinde farklı bir fiyatla karşılaştığını söyledi.

Alanya'da esnaf, fiyat değişimlerinin bayilerden kaynaklanmadığını, firmaların uyguladığı yeni tarifelerin satış fiyatlarına yansıtıldığını belirtti.

Tüp fiyatlarının 2 bin TL'ye çıkacağı yönündeki değerlendirme ise kesinleşmiş bir fiyat kararı değil, sektör temsilcisinin beklentisi olarak öne çıktı.