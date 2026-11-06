A Milli Futbol Takımı'nın kritik maçları öncesinde açıklanan aday kadroda Juventus forması giyen genç yıldız Kenan Yıldız yer almadı. Kamuoyunda merak uyandıran bu gelişmenin ardından resmi açıklama doğrudan teknik direktör cephesinden geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamaya göre, genç oyuncu sakatlığına rağmen milli kampa katılmak istedi. Ancak İtalyan kulübü Juventus, oyuncunun tedavisinin kulüp tesislerinde sürdürülmesini talep edince Kenan Yıldız kadroya dahil edilmedi.

JUVENTUS TEDAVİNİN İTALYA'DA SÜRMESİNİ İSTEDİ

Sergen Yalçın, sürece dair detayları paylaşırken, oyuncunun milli formayı giyme konusundaki kararlılığına dikkat çekti. Yalçın, Kenan ile yaptıkları görüşmede genç futbolcunun kampa katılmaya hazır olduğunu ancak kulübünün tedavi protokolü gereği İtalya'da kalmasına karar verildiğini aktardı.

SOL AYAĞINDAKİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT EDİLDİ

Milli futbolcunun kadro dışı kalmasına neden olan sakatlığın tıbbi detayları da paylaşıldı. Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanında kırık tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncu, bu sakatlık sebebiyle 31 Ağustos 2026 tarihinde ameliyat edildi ve rehabilitasyon sürecine başlandı.