Alanya'da meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı. Türkler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ya, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yayanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Kaza, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden yaya, yola savrularak ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
AĞIR YARALI YAYA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan E.K.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralı yaya, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Hastanede tedavisi devam eden E.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yaralının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler beklenirken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.
Türkler Mahallesi'nde yaşanan kazada otomobilin çarptığı yayanın hastanedeki tedavisi sürüyor.