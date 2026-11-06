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Kazanın ardından yaralının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler beklenirken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

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Hastanede tedavisi devam eden E.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan E.K.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaza, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ya çarptı.

Alanya'da meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı. Türkler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ya, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yayanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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