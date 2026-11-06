Alanya'da genç yaşta gelen ölüm haberi büyük üzüntüye neden oldu. Bayır Mahallesi'nde yaşayan, iç mimarlık yapan ve mobilya imalat fabrikası sahibi olan 32 yaşındaki Serkan Dere, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Henüz 30 yaşında olan ve 40 gün önce ilk kez babalık sevinci yaşayan Dere'nin beklenmedik ölümü, başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve sevenlerini derinden üzdü.

KISA SÜRE ÖNCE ANJİYO OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyesi İsmail Şimşek'in yeğeni, Özenir Mobilya ve Modern Alanya sahibi Mustafa Dere'nin oğlu olan Serkan Dere'nin, kısa süre önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle doktora başvurduğu öğrenildi.

Genç mimarın sağlık kontrolleri kapsamında anjiyo olduğu ve stent takıldığı belirtildi.

ARKADAŞLARIYLA YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN SÖZLEŞMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre Serkan Dere, akşam yemeğinin ardından iki arkadaşını telefonla arayarak birlikte yürüyüş yapmak için sözleşti.

Yaklaşık yarım saat sonra evinin önüne gelen arkadaşları, Dere'yi aşağıya çağırmak amacıyla telefonla aradı. Ancak genç mimardan yanıt alamadılar.

Telefonlarına cevap alamayan arkadaşları, bunun üzerine Serkan Dere'nin eşi diş hekimi Ümran Dere'ye ulaşarak durumu bildirdi.

EŞİ MUTFAKTA HAREKETSİZ HALDE BULDU

O sırada 40 günlük bebeğini uyutmaya çalışan Ümran Dere'nin, telefonunu sessize aldığı öğrenildi.

Bebeğini uyuttuktan sonra mutfağa giden Ümran Dere, eşini yerde hareketsiz halde buldu.

Büyük üzüntü yaşayan Dere, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrollerde 30 yaşındaki Serkan Dere'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ GERİDE BIRAKTI

Henüz 40 gün önce baba olan Serkan Dere'nin ani ölümü, acı haberi duyan herkesi derinden etkiledi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Dere, geride eşi Ümran Dere ile henüz 40 günlük bebeğini bıraktı.

Alanya'da mobilya ve iç mimarlık sektöründe faaliyet gösteren genç iş insanının vefatı, ailesinin yanı sıra iş çevresinde de büyük üzüntü yarattı.

SERKAN DERE'NİN CENAZESİ 6 KASIM'DA

32 yaşında hayatını kaybeden Serkan Dere'nin cenazesi, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 11.00'de Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Genç mimarın ani ölümü, Alanya'da derin üzüntüye neden oldu.