İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında karar açıklandı. Sözcü'nün aktardığına göre, mahkeme heyeti Bahçetepe'nin ev hapsi şartıyla tahliyesine hükmetti.
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılarak yürütülen yargılama sürecinde sanığa yöneltilen suçlamalar karara bağlandı. Mahkeme, "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarından beraat kararı verirken, "rüşvet" suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezası kesti.
RÜŞVET CEZASINA RAĞMEN EV HAPSİ
Verilen hapis cezasına karşın, sanığın cezaevinde geçirdiği 17 aylık tutukluluk süresi dikkate alınarak adli kontrol hükümleri işletildi. Mahkemenin kararıyla Bahçetepe'nin serbest kalması, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sınırlandırıldı. Bu durum, yargı sürecinin istinaf ve Yargıtay aşamalarında evden takip edileceği anlamına geliyor.
İLK MESAJ SOSYAL MEDYADAN GELDİ
Tahliye kararının resmiyet kazanmasının ardından Hakan Bahçetepe, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yönelik bir mesaj paylaştı. Bahçetepe paylaşımında, "Merhaba özgürlük, merhaba komşularım..." ifadelerine yer verdi.