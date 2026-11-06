On Numara'nın 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilen 89 numaralı çekilişinde kazanan sayılar açıklandı. Çekilişte belirlenen 22 numara sırasıyla 1, 2, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 38, 41, 53, 55, 57, 74, 76 ve 78 oldu.

6 KASIM ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango Online çekiliş sonuçlarına göre 6 Kasım 2026 tarihli On Numara çekilişinin bilgileri şöyle:

Çekiliş tarihi: 6 Kasım 2026 Cuma

Çekiliş saati: 20.00

Çekiliş numarası: 89

Kazanan numaralar: 1 - 2 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 38 - 41 - 53 - 55 - 57 - 74 - 76 - 78

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, biletlerini Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebiliyor. Sisal Şans tarafından işletilen millipiyangoonline.com adresindeki On Numara çekiliş sonuçları bölümünde çekiliş tarihine ve numarasına göre sonuçlara ulaşılabiliyor.

Katılımcılar, biletlerinde işaretledikleri sayılarla çekilişte açıklanan 22 numarayı karşılaştırarak kaç sayı bildiklerini kontrol edebiliyor. İkramiye bilgileri de resmi sonuç sorgulama ekranından öğrenilebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun On Numara oyununda 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10 tanesi işaretleniyor. Her çekilişte 80 sayı arasından rastgele 22 numara belirleniyor.

Oyuncuların işaretlediği 10 sayı ile çekilişte belirlenen 22 sayı karşılaştırılıyor. İkramiye değerlendirmesi, resmi oyun kurallarında belirtilen doğru tahmin kategorilerine göre yapılıyor.

SONRAKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

On Numara'nın bir sonraki çekilişi 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Haftanın iki günü, pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişlerinin sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor.

6 Kasım 2026 tarihli 89 numaralı çekilişe ilişkin sonuçlar ve bilet sorgulama işlemleri için Milli Piyango Online'ın resmi çekiliş sonuçları sayfası kullanılabiliyor.