Afyonkarahisar'da 5 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının Antalya'daki cenaze programı belli oldu. Yaşamını yitiren 46 yaşındaki öğretmen Ayşe Sena Demir, bugün Muratpaşa ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

ANTALYALI ÖĞRETMENİN CENAZESİ BUGÜN

Antalya Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir için 6 Kasım Cuma günü cenaze töreni düzenlenecek. Demir'in cenazesi, cuma namazının ardından Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Antalya Valiliği, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen için yayımladığı taziye mesajında ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Demir'in ölümü, görev yaptığı Afyonkarahisar'ın yanı sıra memleketi Antalya'da da üzüntüye neden oldu.

AYNI OKULDA GÖREVLİ İKİ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan Ayşe Sena Demir ile meslektaşı Hilal Mete silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybeden 8 kişiden ikisinin aynı eğitim kurumunda görev yaptığı kesinleşti.

46 yaşındaki Ayşe Sena Demir'in Fen Bilimleri, 31 yaşındaki Hilal Mete'nin ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, iki öğretmenin ölümü nedeniyle yayımladığı mesajda ailelerine ve eğitim camiasına taziyelerini sundu.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

AFyonkarahisar'da farklı noktalarda meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Güvenlik güçlerinin incelemelerinde Ayazini köyü mevkisinde 3, Kıyır köyü mevkisinde 3 kişinin öldürüldüğü belirlendi. Yukarıtandır köyünde yaralı bulunan iki kadın da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Eskişehir'de güvenlik güçlerince yakalandı. Anadolu Ajansının 6 Kasım'da güncellediği Şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 1 başsavcıvekili ile 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

SİLAHLI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Afyonkarahisar'daki silahlı saldırılara ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda alınan tedbirin, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve yanlış bilgilerin yayılmasının önlenmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, yayın kuruluşlarının mahkeme kararına ve ilgili mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.