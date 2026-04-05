Süper Lig’in 28. haftasında orta ve alt sıraları yakından ilgilendiren önemli karşılaşmada Samsunspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Hem üst sıralara yaklaşmak hem de düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki takım için mücadele büyük önem taşıyor.

KRİTİK MAÇTA HEDEF 3 PUAN

Ev sahibi Samsunspor, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Son haftalarda çıkış yakalayan Konyaspor ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Konyaspor maçı, 5 Nisan Pazar günü saat 14.30’da başlayacak. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Drongelen, Soner, Zeki, Yalçın, Makoumbou, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.

Konyaspor: Bahadır, Yhaon, Nagalo, Adil, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.