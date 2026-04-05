Alanya Akçatı Mahallesi’nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi, ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

AKÇATI MAHALLESİ’NDE KORKUTAN YANGIN

Antalya’nın Alanya ilçesi Akçatı Mahallesi’nde gece saatlerine doğru çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. 64 yaşındaki Mustafa Şanlı’ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Evden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. O anlar… herkes bir anda dışarı çıktı, kimse tam ne olduğunu anlayamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Alanya itfaiye ekipleri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandı. Yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz net değil. Ama mahallede konuşulan tek şey şu: “Bir anda oldu, çok hızlı yayıldı.”

Alanya’da son dönemde yaşanan benzer müstakil ev yangını haberleri, özellikle elektrik tesisatı ve ihmal kaynaklı riskleri yeniden gündeme getiriyor. Özellikle eski yapılarda yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.