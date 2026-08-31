Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg'un ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu şirketteki paylarını devretmeye hazırlanıyor.

Mevcut durumda Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in Togg üzerinde yüzde 23'erlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ise yüzde 8'lik payı bulunuyor. Yürütülen görüşmeler kapsamında, Vestel ve Anadolu Grubu'na ait toplam yüzde 46'lık hissenin Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Turkcell tarafından satın alınacağı aktarıldı. Henüz satış bedeli açıklanmayan anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SATIŞ RAKAMLARI VE KÂRLILIK HEDEFİ NE DURUMDA?

Yaklaşık sekiz yıl önce kurulan ve halka açık olmayan Togg, 2025 yılında Türkiye genelinde 39 bin 20 adet araç satışı gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk yedi aylık döneminde ise satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artış göstererek 25 bin 848 adede ulaştı. Şirketin geçtiğimiz yıl milyarlarca lirayı bulan zararının 2026'nın ilk yarısında ciddi oranda düştüğü belirtiliyor.

VARLIK FONU NEDEN DEVREYE GİRİYOR?

Sektör temsilcilerine göre, otomotiv firmalarının sağlanan vergi avantajları ve teşviklere rağmen sürdürülebilir kârlılığa ulaşabilmesi için yıllık üretim hacminin 100 bin adedin üzerine çıkması gerekiyor. Togg'un mevcut üretim kapasitesini bu eşiğe taşıyabilmesi adına ihtiyaç duyulan yüksek sermaye yatırımlarının, Türkiye Varlık Fonu'nun ortaklığa dahil olmasıyla daha güçlü bir finansal zemin üzerinden karşılanacağı değerlendiriliyor.