Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut, Aklar, Çavdır ve Kınık mahallelerinde etkili olan orman yangınının geride bıraktığı hasar boyutları netleşmeye başladı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamaya göre, alevler yerleşim yerlerine yönelik tehdit oluşturmadan tamamen kontrol altına alındı.

Yangın sonrası ortaya çıkan ilk verilere göre bölgede yaklaşık 800 dönüm sera ve tarım arazisi alevlerden etkilendi. Ayrıca 8'i ev olmak üzere toplam 25 yapının hasar gördüğü bildirildi. Milletvekili Uslu, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Ankara'daki ilgili bakanlıklar ve Antalya'daki yerel kurumlarla doğrudan koordinasyon sürecini başlattıklarını aktardı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Üreticilerin vakit kaybetmeden yeniden üretime dönebilmesi için sahadaki talepleri tek tek topladıklarını belirten Uslu, devletin tüm imkanlarıyla bölge halkının yanında olduğunu ifade etti. Yakın geçmişte yaşanan Eşen Çayı taşkınında olduğu gibi bu afette de yaraların hızla sarılacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür edildi.

BÖLGESEL TARIM EKONOMİSİ NASIL ETKİLENDİ?

Kaş'ın Kınık ve Çavdır gibi mahalleleri, özellikle örtü altı tarım ve sebze üretimi açısından Antalya'nın önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yangında zarar gören 800 dönümlük sera alanının üretime geçici olarak ara vermek zorunda kalmasının, yerel tarım ekonomisi üzerinde kısa vadeli bir daralma yaratması öngörülüyor. Kesin hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından üreticilere sağlanacak desteklerle üretim altyapısının yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.