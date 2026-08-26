Antalya temsilcisi Antalyaspor, FIFA nezdindeki 16 dosyasını kapatarak transfer tahtasını açmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Spor basınına yansıyan haberlere göre kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Esenler Erokspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer yasağının kalkmasıyla birlikte hareketli günler geçiren Antalyaspor; Güray Vural, Ufuk Akyol, Pedrinho, Ahmet Sağat ve Francis Nzaba gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Yeni sezon hedefleri doğrultusunda yapılan bu son ekleme, takımın orta saha rotasyonundaki alternatiflerini artırmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA UZANAN KARİYERİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Emre Belözoğlu'nun jübile maçında kaptanlık pazubendini devralarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Faruk Beyaz, sonrasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu. Avrupa serüveninde beklediği çıkışı yakalayamayan genç oyuncu, kariyerine Magdeburg, Hatayspor, Başakşehir ve Esenler Erokspor'da devam etti.

İSTATİSTİKLER NE SÖYLÜYOR?

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ve Esenler Erokspor formalarıyla toplam 26 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, sahada bin 57 dakika kalırken yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı. Antalyaspor ile imzalanan 2 yıllık yeni sözleşme, genç oyuncunun kariyerinde yeniden istikrar yakalaması ve form grafiğini yükseltmesi için kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.