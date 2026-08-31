Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 35. kez kapılarını açan Altın Kiraz Yağlı Güreşleri, büyük bir rekabete sahne oldu. Organizasyon komitesinin açıkladığı sonuçlara göre, 70'i başpehlivan olmak üzere toplam 900 güreşçinin katıldığı turnuvada er meydanının galibi Ali İhsan Batmaz oldu.

Güreş müsabakalarını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer'in yanı sıra çok sayıda sporsever tribünden takip etti. İlçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de organizasyonda hazır bulundu.

FİNALDE KİMLER KARŞILAŞTI?

Gün boyu süren eşleşmelerin ardından başpehlivanlık finalinde Ali İhsan Batmaz ile Mustafa Taş er meydanına çıktı. Zorlu geçen müsabakanın sonunda rakibini mağlup etmeyi başaran Batmaz, kariyerindeki ikinci başpehlivanlık unvanına ulaştı.

BÖLGENİN KÖKLÜ SPOR GELENEĞİ

Tam 35 yıldır devam eden Altın Kiraz Yağlı Güreşleri, 900 pehlivanlık katılım hacmiyle ata sporunun yaşatıldığı en önemli bölgesel etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. Turnuvanın tamamlanmasının ardından, çeşitli boylarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.