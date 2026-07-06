ANTALYA Tarım Konseyi Başkanı da olan ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın haziran ayı sonu itibarıyla il ihracat verilerini açıkladı. 2026 yılı Haziran ayında Antalya'nın toplam ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 188 milyon dolar olduğunu belirten Ali Çandır, "Tarım ihracatı yüzde 35 artarak 108 milyon dolar oldu. Tarım ihracatında yaş meyve sebze ihracatı yüzde 63 artışla 58,5 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 14,7 azalışla 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

ANTALYA ÜRETİYOR

Ocak- Haziran 2026 döneminde Antalya'nın toplam ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 1,2 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Çandır, "Tarım ihracatı aynı dönemde yüzde 12,3 artışla 725,2 milyon dolar oldu. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 21 artışla 450 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı da yüzde 1 artışla 40 milyon dolara çıktı. Üretimden ihracata emek veren tüm üreticilerimize, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum, Antalya üretiyor" dedi.

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI BÜYÜDÜ

Haziran ayında geçen yıla göre Antalya'nın yaş meyve ve sebze ihracatıyla toplam tarım ve gıda ihracatlarının büyüdüğünü anlatan Çandır, 2026 Haziran ayında tarım ve gıda ihracatı içinde yaş meyve sebze ihracatının payı Antalya'da yüzde 54,1 iken, Türkiye'de yüzde 12,6, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının payı Antalya'da yüzde 3 iken, Türkiye'de yüzde 0,3 olduğunu kaydetti.

TOPLAM İHRACATTA TARIMIN PAYI YÜZDE 62

2026 yılının ilk 6 ayı toplamında bir önceki yılın aynı dönemine göre Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payının yüzde 1 artarak yüzde 62'ye çıktığını belirten Çandır, şu bilgileri verdi: "Sanayinin payı yüzde 1 azalmış olup yüzde 26'dır. Madenciliğin payı yüzde 1 azalmış olup yüzde 11'dir. 2026 Haziran ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 14,7'si Antalya'dan yapıldı, yıl toplamında da yüzde 19,1'i Antalya'dan yapıldı. 2026 Haziran ayında Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 33,9'u Antalya'dan yapıldı, yıl toplamında da yüzde 42,8'i Antalya'dan yapıldı. 2026 Haziran ayında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,4'ü Antalya'dan yapıldı, yıl toplamında da yine yüzde 4'ü Antalya'dan yapıldı. 2026 Haziran ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0,9'u ve yıl toplamında ise yüzde 1'i Antalya'dan yapıldı."

Kaynak: DHA