1984-2000 yılları arasında Alanya'da yaşayan Müstecaplıoğlu, kente yaptığı son ziyaretin ardından gözlemlerini Yeni Alanya ile paylaştı. Geçmişte Alanya'nın doğal güzellikleri, sıcak insanları ve kendine özgü mimarisiyle öne çıktığını hatırlatan deneyimli turizmci, bugün ise kentin hızlı ve kontrolsüz büyümenin bedelini ödediğini söyledi.

'ESTETİKTEN UZAK OTELLER DOLU'

Yaklaşık 600 turizm tesisinin bulunduğu Alanya'da rekabetin her geçen gün zorlaştığını ifade eden Müstecaplıoğlu, "1984 yılında 50 bin turist geldiğinde herkes kazanıyordu. Bugün milyonlarca turist geliyor ama yine de kimse memnun değil. Çünkü sayı arttı ama kalite aynı oranda yükselmedi. Okurcalar'dan Alanya'nın sonuna kadar estetikten uzak, iki bin yataklı devasa oteller yükselmiş durumda. Sıcak denizin hatırı olmasa insanlar neden gelsin?" ifadelerini kullandı.

'ALANYA ÇAKMA BİR LAS VEGAS'A DÖNÜŞÜYOR'

Kent merkezinde özellikle liman ve sahil bölgesindeki değişime dikkat çeken Müstecaplıoğlu, Alanya'nın özgün dokusunun giderek kaybolduğunu savundu.

"Eskiden zarif gezi tekneleri vardı. Şimdi ise limanı çirkin korsan gemileri kaplamış durumda. İskelede yürürken denizi görmek bile zorlaşıyor. Bu görüntü Alanya'ya yakışmıyor. Böyle önemli turizm kentlerinde estetik, şehir kimliği ve kültürel miras ön planda tutulmalıdır" dedi.

'KORUYACAĞIMIZA KATLEDİYORUZ'

Avrupa'daki başarılı turizm destinasyonlarının tarihi ve doğal miraslarını koruyarak ekonomik değer ürettiğini vurgulayan Müstecaplıoğlu, Alanya'da ise bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.

"Elin oğlu eskiyi koruyarak para kazanıyor. Biz ise mevcut güzellikleri katlederek geliştiğimizi sanıyoruz. Neyse ki Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi tersane hâlâ ayakta. Umarım bu değerlere de bir gün zarar verilmez. Çünkü Alanya'nın gerçek zenginliği beton değil; tarihi, doğası ve eşsiz kimliğidir" diye konuştu.

'ALANYA'NIN GELECEĞİ PLANLI DÖNÜŞÜMDE'

Turizm sektöründe dünyanın farklı ülkelerinde edindiği deneyimleri de paylaşan Müstecaplıoğlu, Alanya'nın hâlâ çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bunun doğru planlama ile değerlendirilebileceğini ifade etti.

Kentin artık sadece daha fazla yatak kapasitesiyle değil; mimari estetiği, çevre duyarlılığı, kaliteli hizmet anlayışı ve sürdürülebilir turizm modeliyle öne çıkması gerektiğini belirten Müstecaplıoğlu, "Alanya hâlâ Akdeniz'in en özel destinasyonlarından biri olabilir. Bunun için önce şehrin ruhunu yeniden hatırlamamız gerekiyor. Geleceği betonla değil, kaliteyle inşa etmeliyiz" dedi.