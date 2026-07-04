Antalya Forum X toplantısında kentin ulaşım, liman ve denizcilik potansiyeli ele alındı. İş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katıldığı toplantıda, Antalya'nın büyüyen nüfusu ve artan araç sayısıyla birlikte trafik yükünün her geçen yıl ağırlaştığına dikkat çekildi.

"Denizi ulaşımda yeterince kullanamıyoruz"

Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın denizle çevrili olmasına rağmen bu avantajdan ulaşım alanında yeterince faydalanamadığını ifade etti.

Kara yollarındaki yükün her geçen gün arttığını vurgulayan Hacısüleyman, deniz ulaşımının geliştirilmesinin şehir içi ulaşımı rahatlatabilecek önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Liman kapasitesinin artırılması, antrepo alanlarının genişletilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

İhracatta da maliyetler yükseliyor

Hacısüleyman, yüksek maliyetler nedeniyle bazı ihracatçıların yüklerini Antalya yerine farklı limanlardan göndermeyi tercih ettiğini belirterek, bunun hem ihracatçılar hem de Antalya Limanı açısından ekonomik kayıp oluşturduğunu söyledi.

Rekabetçi fiyat politikalarının uygulanmasının önemine değinen Hacısüleyman, sorunların çözümü için kamu ve özel sektörün ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Ortak akıl çağrısı

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü ise Antalya Forum X'in temel amacının kentin sorunlarına bilimsel veriler ışığında çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Ünlü, Antalya'nın 640 kilometrelik sahil şeridinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, modern bir kruvaziyer limanı ve kapsamlı bir denizcilik master planının kente uzun vadede önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kaleiçi için yeni model önerisi

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk de Antalya'nın ortak akılla yönetilmesi gerektiğini belirterek, liman yatırımlarının hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Öztürk ayrıca, Kaleiçi Yat Limanı önünde dünyadaki örneklerine benzer platform sistemleriyle kruvaziyer gemilerinin ağırlanabileceği modellerin teknik olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Tarihi yapının korunarak geliştirilecek projelerin Antalya turizmine ve ekonomisine katkı sağlayabileceğini söyledi.