ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Bir Dünya Bırak" etkinlikleri kapsamında Ulaş Piknik Alanı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Orman yangınlarının önlenmesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, piknik yapan vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, yangınların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirirken, özellikle ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

YEŞİL VATAN İÇİN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yetkililer, doğaya bırakılan çöpler ile söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarına neden olabilecek en önemli risklerden biri olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlardan ormanlık alanlarda daha duyarlı davranmaları istenirken, "Yeşil Vatanımızı hep birlikte koruyalım" mesajı verildi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN