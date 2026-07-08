İL Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Sahipsiz hayvanların toplanması, kayıt altına alınması, rehabilitasyonu, bakımı, sahiplendirilmesi ve hayvan bakımevlerinin mevcut durumuna ilişkin yürütülen faaliyetler gözden geçirilirken, yerel yönetimler tarafından sürdürülen bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturma çalışmalarında gelinen son durum da ele alındı. Toplantıda ayrıca, kamu düzeni ile çevre sağlığının korunmasına yönelik yürütülen uygulamalar değerlendirildi. Çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden hayvanlara ilişkin işlemler ile mevzuat kapsamında yasaklı hayvanların rehabilitasyon süreçleri de görüşüldü.

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda yaptığı konuşmada sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Hulusi Şahin, ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Şahin, vatandaşların güvenliği, kamu düzeni ve çevre sağlığı gözetilirken sahipsiz hayvanların bakım, tedavi, rehabilitasyon ve barınma süreçlerinin de mevzuata uygun şekilde yürütülmeye devam edileceğini söyledi.

Kaynak: DHA