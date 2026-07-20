Alanya'da altyapı ve bakım çalışmaları kapsamında gün boyu sürecek geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Bölgedeki enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla planlanan bu çalışmalar nedeniyle, ilçe sakinlerinin günlük yaşamlarında aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, kesinti programı gün boyunca belirlenen bölgelerde devam edecek. Planlı bakım faaliyetlerinin ilerleyişine bağlı olarak, saha ekiplerinin işlerini planlanandan önce tamamlaması durumunda şebekeye belirtilen saatlerden daha erken enerji verilebileceği açıklandı. Bu esneklik, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmeyi hedefliyor.

KESİNTİ SÜRESİNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzun süreli enerji kesintilerinde, özellikle beyaz eşya ve hassas elektronik cihazların ani voltaj dalgalanmalarından korunması büyük önem taşıyor. Enerjinin aniden gelmesi durumunda oluşabilecek arızaları önlemek adına, vatandaşların kesinti saatlerinde önemli cihazların fişlerini prizden çekmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, detaylı mahalle ve sokak bilgileri için dağıtım şirketinin resmi sorgulama ekranlarının takip edilmesi pratik bir çözüm sunuyor.

Alanya genelinde yürütülen bu tür planlı altyapı güncellemeleri, şebeke güvenliğini sağlamak adına rutin olarak gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçede enerji akışının kesintisiz olarak normale dönmesi öngörülüyor.