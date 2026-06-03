Premier Lig biletini alan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın gelecek planlaması ve kulübü satın alma sürecine dair detayları paylaştı. beIN Sports'a konuşan Ilıcalı, play-off finalinde uzatma dakikalarında gelen golle yaşanan heyecanı ve yeni sezon hedeflerini anlattı.

Play-off finalinde 90+4. dakikada atılan golün kendisi için büyük bir sinir testi olduğunu belirten Ilıcalı, maça olumsuz bir senaryoyla hazırlandığı için gole inanmakta güçlük çektiğini aktardı. Gelecek sezonun kadro planlamasına da değinen başkan, Oli McBurnie ve Mohamed Belloumi gibi kilit isimlerin kesinlikle takımda kalacağını vurguladı. Mevcut kadronun büyük ölçüde korunacağını belirten Ilıcalı, takıma 8-10 yeni takviye yapılacağını duyurdu.

GEÇEN SEZONKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ NELERDİ?

Bir önceki sezon küme düşme tehlikesi yaşayan takımın, aynı oyuncu grubuyla Premier Lig'e çıkmasını değerlendiren Ilıcalı, sorunun transfer politikasında olmadığını ifade etti. Yarı finalde forma giyen 11 oyuncunun 10'unun geçen yıl transfer edildiğini hatırlatan Ilıcalı; İngiltere'de yeterince bulunamaması, Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevi ve teknik heyet uyuşmazlığının geçmişteki puan kayıplarında etken olduğunu dile getirdi.

SÜPER LİG YERİNE NEDEN ALTERNATİF PAZARLAR HEDEFLENİYOR?

Transfer çalışmalarında Süper Lig'i tercih etmediklerini açıklayan Ilıcalı, bunun temel nedeninin artan maliyetler olduğuna dikkat çekti. Beş yıl önce Türkiye'de 1.5 milyon Euro seviyesinde olan maaş ortalamasının günümüzde 3.5 - 4 milyon Euro bandına çıkması, kulübü Fransa, Belçika ve Güney Amerika gibi daha uygun maliyetli ve yüksek potansiyelli pazarlara yönlendiriyor. Oyuncu keşfetmekten büyük keyif aldığını belirten Ilıcalı, tecrübeli isimlerle genç yeteneklerin harmanlandığı bir yapı kurmayı hedeflediklerini aktardı.

HULL CITY TERCİHİNİN ARKASINDAKİ TEMEL FAKTÖR NE?

Kulüp satın alma sürecinde harcama limiti esnek olan bir takım arayışında olduğunu belirten Ilıcalı, League One'dan yeni çıkan Hull City'nin bu kritere tam uyduğunu ifade etti. Transfer limitlerinin açık olmasının yanı sıra, stadyumun atmosferi, yetmiş seksen kişilik ağırlama kapasitesine sahip şeref tribünü, şehrin yapısı ve taraftarın sıcak yaklaşımının yatırım kararında belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.